Kadıköy’de yıkılmıyor

Kanarya’nın 2 yıldır evindeki Avrupa kupası maçlarında bileğini bükebilen çıkmadı.

Kanarya, Avrupa'da son dönemde evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 2 yıldır Ülker Stadı'nda rakiplerine kaybetmiyor. Kadıköy'de son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik elde eden F.Bahçe, Avrupalılara galibiyet şansı tanımadı. Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, L. Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United ve Zorya'yı mağlup edip, Celtic ve Krasnodar'la berabere kaldı. Taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 107 maçta 54 galibiyet elde eden Kanarya, iç sahda rakip fileleri 158 kez havalandırırken 117 gole engel olamadı.



TARAFTARA UYARI!

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada bilet satışı hakkında bilgilendirme yapıldı. Dün itibariyle kombine kart satışının 17 bin, maç biletinin ise 15 bini geçtiği (toplam 32 bin) açıklandı. Sarı-lacivertlileri bugün 40 bin taraftarının desteklemesi bekleniyor. Öte yandan yine siteden taraftarlara uyarıda bulunuldu. Sarı-lacivertlilere, sahaya yabancı madde atılmaması, sahaya girilmemesi, yanıcı madde kullanılmaması konusunda destek bildirisi yayınlandı.



BU YOLLARA DİKKAT!

Graz maçı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 16.30'dan itibaren D-100 güney yol, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından Ülker Stadı'na kadar güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi Yoğurtçu Parkı Caddesi'nden Bağdat Caddesi Kavşağı'na kadar, Bağdat Caddesi Ülker Stadı arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağı ulaşıma kapanacak.