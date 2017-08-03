Kadıköy’de yıkılmıyor
Kanarya’nın 2 yıldır evindeki Avrupa kupası maçlarında bileğini bükebilen çıkmadı.
TARAFTARA UYARI!
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada bilet satışı hakkında bilgilendirme yapıldı. Dün itibariyle kombine kart satışının 17 bin, maç biletinin ise 15 bini geçtiği (toplam 32 bin) açıklandı. Sarı-lacivertlileri bugün 40 bin taraftarının desteklemesi bekleniyor. Öte yandan yine siteden taraftarlara uyarıda bulunuldu. Sarı-lacivertlilere, sahaya yabancı madde atılmaması, sahaya girilmemesi, yanıcı madde kullanılmaması konusunda destek bildirisi yayınlandı.
BU YOLLARA DİKKAT!
Graz maçı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 16.30'dan itibaren D-100 güney yol, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından Ülker Stadı'na kadar güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi Yoğurtçu Parkı Caddesi'nden Bağdat Caddesi Kavşağı'na kadar, Bağdat Caddesi Ülker Stadı arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağı ulaşıma kapanacak.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:32
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
Kadıköy’de yıkılmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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