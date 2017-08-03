İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la yapacağı UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi 3. ön elemesinde Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Deplasmandaki maçı 2-1 kazanan Kanarya'nın hedefi taraftarının desteğiyle tur atlamak.
F.Bahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında bugün Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanıp büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sürprize izin vermeyerek play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Madley yönetecek. Maçın yayıncısı ise D Smart Spor. Sarı-lacivertlilerde dizinde problem olan Van Persie'nin oynaması beklenmezken, arka adalesinde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici forma giyemeyecek.
KANARYA NASIL TURLAR?
F.Bahçe, rakibine 1-0 yenilse bile tur atlayacak. Graz'a tur için 2 fark ya da 3 ve üzeri gol atarak tek farklı galibiyet gerekecek. Karşılaşma 2-1 Sturm Graz'ın üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazsa seri penaltılara geçilecek.
AVRUPA'DA 218. HEYECAN
-F.Bahçe, Avrupa sahnesinde 218. kez sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önceki 217 maçta 81 galibiyet, 44 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 272 gol gönderirken 321 gol yedi.
-Kanarya, Avrupa kupalarında Avusturya temsilcilerine hiç kaybetmedi. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde 1996-97 sezonunda grup aşamasında bir Avusturya takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, Rapid Wien'le oynadığı maçlarda sahadan 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
-Sturm Graz, tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı 5 maçta sadece Fenerbahçe'ye yenildi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali Kaldırım, Neustadter, Skrtel, Şener, Ozan, Josef, Alper, Dirar, Valbuena, Ahmethan.
Yedekler: Carlos Kameni, Mauricio Isla, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Robin van Persie, Aatif Chahechouhe, Miroslav Stoch
Sturm Graz: Siebenhandl, Jeggo, Alar, Lykogiannis, Zulj, Huspek, Potzmann, Hierlander, Koch, Thorsten Röcher, Maresic
Yedekler: Gratzei, Lovric, Zulechner, Puchegger, Schubert, Lema, Schmid
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:26
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Galatasaray'dan Lucescu açıklaması
Toplam 29
Yorum
mehmet yönetim hiçbirşey yapmayacak yine gs bu senede başarısız bir sene geçirecek ALLAHa havale ediyorum
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Lucas Perez İstanbul'a geldi
Toplam 41
Yorum
Mate Lens gibi adamı teslim ettiniz ne desem boş hiç akıllanmıyorsunuz İspanyollar yaramıyor bize umarım yanılırım
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Demba Ba’nın raporu geliyor
Toplam 8
Yorum
EfendiTerbiyecisi 13 milyona sat, bedelsiz bonservisini al. Çinliler ya ticareti bilmiyor ya da fiko güzel alıyor bişeyleri. Karşılıklı memnuniyet neticede
İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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