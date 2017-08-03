İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi 3. ön elemesinde Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Deplasmandaki maçı 2-1 kazanan Kanarya'nın hedefi taraftarının desteğiyle tur atlamak.

F.Bahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında bugün Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanıp büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sürprize izin vermeyerek play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Madley yönetecek. Maçın yayıncısı ise D Smart Spor. Sarı-lacivertlilerde dizinde problem olan Van Persie'nin oynaması beklenmezken, arka adalesinde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici forma giyemeyecek.

KANARYA NASIL TURLAR?

F.Bahçe, rakibine 1-0 yenilse bile tur atlayacak. Graz'a tur için 2 fark ya da 3 ve üzeri gol atarak tek farklı galibiyet gerekecek. Karşılaşma 2-1 Sturm Graz'ın üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazsa seri penaltılara geçilecek.

AVRUPA'DA 218. HEYECAN

-F.Bahçe, Avrupa sahnesinde 218. kez sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önceki 217 maçta 81 galibiyet, 44 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 272 gol gönderirken 321 gol yedi.

-Kanarya, Avrupa kupalarında Avusturya temsilcilerine hiç kaybetmedi. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde 1996-97 sezonunda grup aşamasında bir Avusturya takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, Rapid Wien'le oynadığı maçlarda sahadan 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

-Sturm Graz, tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı 5 maçta sadece Fenerbahçe'ye yenildi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali Kaldırım, Neustadter, Skrtel, Şener, Ozan, Josef, Alper, Dirar, Valbuena, Ahmethan.



Yedekler: Carlos Kameni, Mauricio Isla, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Robin van Persie, Aatif Chahechouhe, Miroslav Stoch



Sturm Graz: Siebenhandl, Jeggo, Alar, Lykogiannis, Zulj, Huspek, Potzmann, Hierlander, Koch, Thorsten Röcher, Maresic



Yedekler: Gratzei, Lovric, Zulechner, Puchegger, Schubert, Lema, Schmid