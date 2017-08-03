İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin, 4 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekimindeki muhtemel rakipleri belli oldu.
İşte kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:
AEK Larnaca
Shkendija
Apollon
Oleksandriya
Kızılyıldız
Videoton
Östersunds
Maritimo
Rosenborg
Panathinaikos
Sheriff Tiraspol
Hajduk Split
AEK
FH Hafnarfjardar
Suduva Marijampole
Mlada Boleslav
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:02
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Galatasaray'da şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
hufington Bu adam da Gokhan Zan gibi camdan adam. Kakaladi Bursa bize. Simdi antreman topcusu, fizyolog mesgul edici, duz kosucu GS kadrosunda.
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Samir Nasri Cimbom'a
Toplam 32
Yorum
juan Sende bizim ligimizi premier lig zannediyorsun herhalde. Kimi alabilirsin ligimize isim ver bakalım ?
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Samir Nasri Cimbom'a
Toplam 32
Yorum
juan Ya yeter artık sizin futbol aklınız Sneijder ile mi sınırlı ? Gitti adam gitti yeter. Yeni oyunculara sahip çıkmak lazım gömüyorsunuz yazık
İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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