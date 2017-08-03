 İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

    UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin, 4 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekimindeki muhtemel rakipleri belli oldu.

    İşte kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:

    AEK Larnaca

    Shkendija

    Apollon

    Oleksandriya

    Kızılyıldız

    Videoton

    Östersunds

    Maritimo

    Rosenborg

    Panathinaikos

    Sheriff Tiraspol

    Hajduk Split

    AEK

    FH Hafnarfjardar

    Suduva Marijampole

    Mlada Boleslav

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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