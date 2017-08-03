 Fenerbahçe Sturm Graz'ı eledi – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe Sturm Graz'ı eledi

    Fenerbahçe Sturm Graz'ı eledi

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Sturm Graz'la 1-1 berabere kaldı ve play off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin golü yeni transfer Nabil Dirar'dan geldi.

    F.Bahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaştı. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanıp büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sürprize vermedi. Ülker Stadı'nda sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli temsilcimiz play-off turuna yükselmeyi başardı.

    NABİL DİRAR SİFTAH YAPTI
    Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan ve İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Madley'in yönettiği maçın ilk yarısını Fenerbahçe Nabil Dirar'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. 34. dakikada Valbuena'nın sol kanattan ortasına yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderen Faslı oyuncu sarı-lacivertli formayla ilk golünü atarak takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

    GRAZ BERABERLİĞİ YAKALADI
    Konuk ekip Sturm Graz, 66. dakikada Philipp Huspek'in golüyle skora denge getirdi. Sol kanattan Roman Neustadter'in müdahalesine rağmen hakem avantaja bıraktı. Atağı sürdüren Peter Zulj'un pasında Philipp Huspek ceza alanı içinde Hasan Ali Kaldırım'dan sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

    MEHMET TOPAL DİREĞE TAKILDI
    Fenerbahçe'de 82. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna giren Mehmet Topal, 85. dakikada gole çok yaklaştı. Topal'ın yerden vuruşunda top direğe çarpıp auta çıktı.

    SKRTEL NELER YAPTI ÖYLE!..
    Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Skrtel, kendi yarı alanından aldığı topla rakip yarı alana çalımlarla ilerledi. Graz savunmasını adeta ipe dizen Skrtel'İn karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top az farkla auta gitti.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla biletini cebine koydu.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Sturm Graz'ı eledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.