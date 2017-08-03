Fenerbahçe Sturm Graz'ı eledi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Sturm Graz'la 1-1 berabere kaldı ve play off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin golü yeni transfer Nabil Dirar'dan geldi.
F.Bahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaştı. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanıp büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sürprize vermedi. Ülker Stadı'nda sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli temsilcimiz play-off turuna yükselmeyi başardı.
NABİL DİRAR SİFTAH YAPTI
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan ve İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Madley'in yönettiği maçın ilk yarısını Fenerbahçe Nabil Dirar'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. 34. dakikada Valbuena'nın sol kanattan ortasına yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderen Faslı oyuncu sarı-lacivertli formayla ilk golünü atarak takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.
GRAZ BERABERLİĞİ YAKALADI
Konuk ekip Sturm Graz, 66. dakikada Philipp Huspek'in golüyle skora denge getirdi. Sol kanattan Roman Neustadter'in müdahalesine rağmen hakem avantaja bıraktı. Atağı sürdüren Peter Zulj'un pasında Philipp Huspek ceza alanı içinde Hasan Ali Kaldırım'dan sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.
MEHMET TOPAL DİREĞE TAKILDI
Fenerbahçe'de 82. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna giren Mehmet Topal, 85. dakikada gole çok yaklaştı. Topal'ın yerden vuruşunda top direğe çarpıp auta çıktı.
SKRTEL NELER YAPTI ÖYLE!..
Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Skrtel, kendi yarı alanından aldığı topla rakip yarı alana çalımlarla ilerledi. Graz savunmasını adeta ipe dizen Skrtel'İn karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top az farkla auta gitti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe tur biletini cebine koydu.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:31
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Galatasaray'da şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
hufington Bu adam da Gokhan Zan gibi camdan adam. Kakaladi Bursa bize. Simdi antreman topcusu, fizyolog mesgul edici, duz kosucu GS kadrosunda.
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Samir Nasri Cimbom'a
Toplam 32
Yorum
juan Sende bizim ligimizi premier lig zannediyorsun herhalde. Kimi alabilirsin ligimize isim ver bakalım ?
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Samir Nasri Cimbom'a
Toplam 32
Yorum
juan Ya yeter artık sizin futbol aklınız Sneijder ile mi sınırlı ? Gitti adam gitti yeter. Yeni oyunculara sahip çıkmak lazım gömüyorsunuz yazık
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