F.Bahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında bugün Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşıyor. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanıp büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sürprize izin vermeyerek play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Madley yönetiyor. Maçın yayıncısı ise D Smart Spor.

KANARYA NASIL TURLAR?

F.Bahçe, rakibine 1-0 yenilse bile tur atlayacak. Graz'a tur için 2 fark ya da 3 ve üzeri gol atarak tek farklı galibiyet gerekecek. Karşılaşma 2-1 Sturm Graz'ın üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazsa seri penaltılara geçilecek.

AVRUPA'DA 218. HEYECAN

-F.Bahçe, Avrupa sahnesinde 218. kez sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, daha önceki 217 maçta 81 galibiyet, 44 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 272 gol gönderirken 321 gol yedi.

-Kanarya, Avrupa kupalarında Avusturya temsilcilerine hiç kaybetmedi. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde 1996-97 sezonunda grup aşamasında bir Avusturya takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, Rapid Wien'le oynadığı maçlarda sahadan 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

-Sturm Graz, tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı 5 maçta sadece Fenerbahçe'ye yenildi.







Stat: Ülker



Hakemler: Robert Madley, Constantine Hatzidakis, Marc Perry (İngiltere)



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Ozan Tufan, De Souza, Valbuena, Alper Potuk, Ahmethan Köse



Sturm Graz: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Zulj, Jeggo, Huspek, Hierlander, Röcher, Alar