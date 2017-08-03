Fener 2 oyuncuyu bitirdi, diğeri için ise beklemede!

UEFA Avrupa Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zirveyi hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

DEFANSA GUSTAVO GOMEZ

Son iki sezondur Fenerbahçe'de iyi bir performans sergileyen Simon Kjaer'in Sevilla'ya gitmesinin ardından savunmaya takviye için çalışan sarı-lacivertliler, gözünü İtalya'ya çevirdi. Milan'da forma giyen stoper Gustavo Gomez'le anlaşmak üzere olan Kanarya, bu transferde sorun yaşarsa rotasını Milan'ın bir diğer stoperi Gabriel Paletta'ya çevirecek.

LUCAS PEREZ İSTANBUL'DA

Geçtiğimiz sezon forvet hattında özellikle Emenike ve Robin van Persie'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, aynı sıkıntıları yaşamamak için Lucas Perez'in transferine hız verdi. Arsenal'de geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan golcü oyuncuyu İstanbul'a getiren Fenerbahçe bu transferde son aşamaya geldi.

BEN ARFA BEKLEMEDE

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Hatem Ben Arfa için ise şu an bekleme kararı alndı. Kulübüyle sorunlar yaşayan ve 7 milyonluk alacağı bulunan Tunus asıllı orta sahayla daha sonra tekrar masaya oturulabilir.