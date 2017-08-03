''F.Bahçe üst seviye bir takım''
Sturm Graz Teknik Direktörü Franco Foda, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ikinci yarıdaki performanslarının tur atlamak için yeterli olmadığını söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Foda, Fenerbahçe'nin üst seviye bir takım olduğunu belirterek,"İlk yarıda kanatları kullanamadık. İkinci yarıda oyunda dengeyi kurduk. İkinci gol için şans bulduk. Takımımla yine de gurur duyuyorum. İkinci yarıda oyunun akışını değiştirdiler. Biraz daha iyi olabilirdik. Maç içinde küçük şeyler karar verici oldu. Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Foda, Türkiye'de bulundukları sürece kendilerini çok iyi hissettiklerini ve gördükleri misafirperverlikten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:21
-
Galatasaray'da şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
hufington Bu adam da Gokhan Zan gibi camdan adam. Kakaladi Bursa bize. Simdi antreman topcusu, fizyolog mesgul edici, duz kosucu GS kadrosunda.
-
Samir Nasri Cimbom'a
Toplam 32
Yorum
juan Sende bizim ligimizi premier lig zannediyorsun herhalde. Kimi alabilirsin ligimize isim ver bakalım ?
-
Samir Nasri Cimbom'a
Toplam 32
Yorum
juan Ya yeter artık sizin futbol aklınız Sneijder ile mi sınırlı ? Gitti adam gitti yeter. Yeni oyunculara sahip çıkmak lazım gömüyorsunuz yazık
''F.Bahçe üst seviye bir takım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.