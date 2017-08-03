 ''F.Bahçe üst seviye bir takım'' – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    ''F.Bahçe üst seviye bir takım''

    ''F.Bahçe üst seviye bir takım''

    Teknik Direktörü , UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ikinci yarıdaki performanslarının tur atlamak için yeterli olmadığını söyledi.

    Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Foda, Fenerbahçe'nin üst seviye bir takım olduğunu belirterek,"İlk yarıda kanatları kullanamadık. İkinci yarıda oyunda dengeyi kurduk. İkinci gol için şans bulduk. Takımımla yine de gurur duyuyorum. İkinci yarıda oyunun akışını değiştirdiler. Biraz daha iyi olabilirdik. Maç içinde küçük şeyler karar verici oldu. Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Foda, Türkiye'de bulundukları sürece kendilerini çok iyi hissettiklerini ve gördükleri misafirperverlikten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:21
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