Elimizden geleni yapacağız

Maça yoğun ilgi gösteren taraftarlara teşekkür eden usta hoca, “Uzun süre sonra onların karşısına çıkacağım için heyecanlıyım. Beklentilerine cevap vermemiz lazım ki bu sayıyı ileri götürelim. Futbol adına her şeyi yapacağımızın sözünü veriyorum” dedi.

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, uzun süre sonra taraftarların önüne çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. İlk hedeflerini 'turu geçerek play-off'a kalmak' şeklinde açıklayan usta hoca, "İlk maçı 2-1 kazanarak küçük de olsa bir avantaj elde ettik. Rakibimiz maçın sonlarında, biz de oyundan düşünce neler yapabileceğini kolaylıkla gösterdi. Son derece organize bir takım. Fırsat bulurlarsa hemen kendi oyunlarını kabul ettirmek için her şeyi yapıyorlar" diyerek temkinli konuştu.



KAYGIYI POZİTİFE ÇEVİRMELİYİZ

Sarı-lacivertli taraftarların maça gösterdiği ilgiden memnun olan Kocaman, "Onların beklentilerine cevap vermemiz lazım ki bu sayıyı ileri doğru götürelim. Herkesi buraya çekebilmek için futbol anlamında her şeyi yapacağımızın sözünü veriyorum. Tribünlerin dolacak olması heyecanımızla beraber sorumluluğumuzu ve kaygıyı artırıyor. Kaygıyı yenip pozitife çevirmek yarınki en önemli gücümüz olacak" şeklinde konuştu.



EN AZ 2 OYUNCU GEREKLİ

Kocaman, takıma en az 2 oyuncu transfer edilmesini beklediğini dile getirdi. Başarılı çalıştırıcı, toparlanma süresinin 2.5 ayı bulabileceğine parmak basarak "Tamamlanma hiçbir zaman olmayacak. Her zaman bir eksik vardır. Yeni oyuncuların takıma katılmasını göz önüne aldığımızda 2.5 aya çıkarabiliriz toparlanma süresini" ifadelerini kullandı.



KULVAR AYIRMAYIZ

Kocaman, "Önceliğiniz nedir" şeklinde bir soruya da şu yanıtı verdi: "F.Bahçe'nin hocası kim olursa olsun hedef sıralamasına sahip değildir. Önceliğimiz yok. Avrupa Ligi, lig, Türkiye Kupası diye ayırmanın anlamı yok. Bu kulüp her maçı kazanmak ve en iyisi olmak ister. En önemli maç yarın. Turu geçtikten sonra duruma bakacağız."



KOCAMAN KAVUŞMA

Kocaman, 1544 gün sonra sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de sahaya çıkacak. Aykut hoca, F.Bahçe'nin başında taraftarının önüne son olarak, 2012-2013 sezonunun 33. haftasında Galatasaray ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta çıkmıştı. Kocaman ayrıca Kanarya ile Avrupa kupalarındaki 24. karşılaşma heyecanını yaşayacak. Sarı-lacivertli takım, Kocaman yönetiminde 23 Avrupa kupası maçında 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, sahadan 5 kez yenilgiyle ayrıldı. Kocaman ile Avrupa'da 12. kez taraftarının önünde boy gösterecek olan sarı-lacivertliler, geride kalan 11 iç saha karşılaşmasında 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 2 kez mağlup oldu. Fener, usta hocanın çalıştırdığı ilk dönemi kapsayan 2010- 2013 yıllarında iç sahadaki başarılı grafiğiyle de ön plana çıktı. Kocaman döneminde F.Bahçe, Ülker Stadı'ndaki 75 maçta 53 galibiyet elde etti. Söz 15 beraberlik alıp 7 kez mağlup oldu.