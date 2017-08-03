Dişine göre rakipler
Avrupa Ligi’nde gruplara giden yolda F.Bahçe’nin rakibi bugün belli oluyor. Kanarya’yı play-off turunda zayıf takımlar bekliyor
Sturm Graz'ı eleyen ve play-off turuna adını yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi bugün saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde belli oluyor. Seribaşı Kanarya'nın muhtemel rakipleri:
AEK Atina (Yunanistan)
Oleksandria (Ukrayna)
AEK Larnaka ve Apollon (G.Kıbrıs)
Vardar ve Shkendija (Makedonya)
Kızılyıldız (Sırbistan)
Videoton (Macaristan)
Östersunds (İsveç)
Suduva (Litvanya)
Rosenborg (Norveç)
Sheriff (Moldova)
Hafnarfjardar (İzlanda)
V.Constanta (Romanya)
Skenderbeu (Arnavutluk)
Maritimo (Portekiz)
Utrecht (Hollanda)
Altach (Avusturya)
Hajduk ve NK Osijek (Hırvatistan)
Domzale (Slovenya)
İlk karşılaşmalar 17 Ağustos, rövanşlar ise 24 Ağustos günü oynanacak.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:36
-
Tarihin en pahalı transferi açıklandı! Neymar resmen PSG'de
Toplam 6
Yorum
Serdar 37 Ya şu araplarda ne para var
-
Tarihin en pahalı transferi açıklandı! Neymar resmen PSG'de
Toplam 6
Yorum
sami adamlar futbolcu yetistiriyor bizimkier de sogan
-
Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki
Toplam 7
Yorum
Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
Dişine göre rakipler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.