 Dişine göre rakipler – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Dişine göre rakipler

    Dişine göre rakipler

    Avrupa Ligi’nde gruplara giden yolda F.Bahçe’nin rakibi bugün belli oluyor. Kanarya’yı play-off turunda zayıf takımlar bekliyor

    Sturm Graz'ı eleyen ve play-off turuna adını yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi bugün saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde belli oluyor. Seribaşı Kanarya'nın muhtemel rakipleri:

    AEK Atina (Yunanistan)
    Oleksandria (Ukrayna)
    AEK Larnaka ve Apollon (G.Kıbrıs)
    Vardar ve Shkendija (Makedonya)
    Kızılyıldız (Sırbistan)
    Videoton (Macaristan)
    Östersunds (İsveç)
    Suduva (Litvanya)
    Rosenborg (Norveç)
    Sheriff (Moldova)
    Hafnarfjardar (İzlanda)
    V.Constanta (Romanya)
    Skenderbeu (Arnavutluk)
    Maritimo (Portekiz)
    Utrecht (Hollanda)
    Altach (Avusturya)
    Hajduk ve NK Osijek (Hırvatistan)
    Domzale (Slovenya)

    İlk karşılaşmalar 17 Ağustos, rövanşlar ise 24 Ağustos günü oynanacak.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
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