 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadıköy'de – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadıköy'de

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadıköy'de

    Cumhurbaşkanı , Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz takımı ile oynadığı karşılaşmayı izliyor.

    Maçın başlamasına 5 dakika kala Ülker Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı , karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte şeref tribününde izliyor.



    ERDOĞAN ÜLKER STADI'NDA
    Cumhurbaşkanı , UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşılaşmasını izlemek için Ülker Stadı'nda yerini aldı. Erdoğan dün de Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'e destek için zorlu mücadeleyi stadda izlemişti..

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadıköy'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.