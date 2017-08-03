Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadıköy'de

Maçın başlamasına 5 dakika kala Ülker Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte şeref tribününde izliyor.







ERDOĞAN ÜLKER STADI'NDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşılaşmasını izlemek için Ülker Stadı'nda yerini aldı. Erdoğan dün de Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'e destek için zorlu mücadeleyi stadda izlemişti..