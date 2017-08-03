 Aykut Kocaman, Valbuena'yı alkışlattı – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Aykut Kocaman, Valbuena'yı alkışlattı

    Aykut Kocaman, Valbuena'yı alkışlattı

    Sturm Graz karşısında oynadığı futbolla taraftarları mest eden Valbuena, 93. dakikada yerini yeni transfer Isla'ya bırakırken, taraftarlar uzun süre Fransız futbolcuyu ayakta alkışladı.

    Sturm Graz ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetin avantajıyla tur atlayan taraf olurken, sarı-lacivertlilerin en etkili ismi olarak dikkat çeken Valbuena, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yerini Isla'ya bırakırken, tribünler Fransız oyuncuyu uzun süre ayakta alkışladı. Mücadelenin bitimiyle birlikte tribünler, takımı çağırırken Valbuena tezahüratları Kadıköy'ü inletti. Yıldız futbolcu, kendisini çağıran taraftarları kırmadı ve bütün tribünlere tek tek giderek sarı-lacivertlileri selamladı.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:35
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