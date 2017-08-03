Aykut Kocaman, Valbuena'yı alkışlattı
Sturm Graz karşısında oynadığı futbolla taraftarları mest eden Valbuena, 93. dakikada yerini yeni transfer Isla'ya bırakırken, taraftarlar uzun süre Fransız futbolcuyu ayakta alkışladı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:35
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Galatasaray'da şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
hufington Bu adam da Gokhan Zan gibi camdan adam. Kakaladi Bursa bize. Simdi antreman topcusu, fizyolog mesgul edici, duz kosucu GS kadrosunda.
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Samir Nasri Cimbom'a
Toplam 32
Yorum
juan Sende bizim ligimizi premier lig zannediyorsun herhalde. Kimi alabilirsin ligimize isim ver bakalım ?
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Samir Nasri Cimbom'a
Toplam 32
Yorum
juan Ya yeter artık sizin futbol aklınız Sneijder ile mi sınırlı ? Gitti adam gitti yeter. Yeni oyunculara sahip çıkmak lazım gömüyorsunuz yazık
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