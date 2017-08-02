 Volkan’dan ABD kararı – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Volkan’dan ABD kararı

    Volkan’dan ABD kararı
    F.Bahçe ile sözleşmesini uzatan kaptan 'in herkesi şaşırtacak bir karar verdiği iddia edildi. Buna göre, tam 15 yıldır F.Bahçe kalesini koruyan tecrübeli eldiven, Amerika'da yaşamak isteyen eşinin ısrarı üzerine sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. Volkan'ın ligin bitişiyle birlikte MLS takımlarından biriyle anlaşıp kariyerini Amerika'da sürdüreceği kaydedildi.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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