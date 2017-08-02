Teslim olmayız

F.Bahçe'nin yarınki rakibi Sturm Graz'ın kaptanlarından kaleci Gratzei tur şanslarını yorumladı. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takım karşısında fazla iddialı olmadıklarını dile getirerek, "Evet Fenerbahçe kadro kalitesi ve tecrübe olarak bizden çok daha üstün. Yine de teslim olmayacağız. Futbolda her şey mümkün" ifadelerini kullandı.