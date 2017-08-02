 Teslim olmayız – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Teslim olmayız

    Teslim olmayız
    F.Bahçe'nin yarınki rakibi Sturm Graz'ın kaptanlarından kaleci Gratzei tur şanslarını yorumladı. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takım karşısında fazla iddialı olmadıklarını dile getirerek, "Evet Fenerbahçe kadro kalitesi ve tecrübe olarak bizden çok daha üstün. Yine de teslim olmayacağız. Futbolda her şey mümkün" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:40
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