 ‘Sosyal’ lider – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ‘Sosyal’ lider

    ‘Sosyal’ lider
    Euroleague şampiyonu Fenerbahçe basketbol takımı, sosyal medyada da zirveye oynuyor. Barcelona twitter'da 500 bin takipçi barajını aşan ilk Avrupa basketbol hesabı olurken, Kanarya ise 469 bin takipçi ile 2'nci sırada. Diğer sosyal medya hesaplarında da Fenerbahçe Doğuş'un Facebook'ta 1.2 milyon, Instagram'da 454 bin takipçisi var.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
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