Perez hazır

Lucas Perez’in menajeri Lovelle, sarı-lacivertlilerle 2 aydır görüştüklerini söyledi; “Arsenal’le anlaşılsın yeter. Perez, Fenerbahçe’de forma giymek istiyor” dedi.

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Lucas Perez konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Arsenal'in hocası Arsene Wenger'in kadroda düşünmediği 28 yaşındaki forvet, daha önce de Deportivo ile görüşmüş ancak İspanyol ekibiyle bazı şartlarda sıkıntı yaşayınca Topçular, yeni teklifleri değerlendirmeye almıştı. Bunun üzerine de Perez'in transferi için oldukça istekli olan sarı-lacivertlilerin, yeni bir teklifle İngilizlerin kapısını çalacağı belirtildi. Golcü oyuncunun menajeri Fernandez Lovelle de dün konuyla ilgili Ajansspor'a açıklamalar yaptı.



SEVİLLA DA ÇOK İSTİYOR

Kanarya ile 2 aydan beri temasta olduklarını belirten Lovelle, "Wenger, Perez'i kiralık vermek istemiyor. Onun bedelini 15 milyon euro olarak belirlediler" dedi. Lovelle, İspanyol golcü ile Sevilla'nın da ilgilendiğini bildirip şöyle devam etti: "Arsenal'le hangi kulüp anlaşırsa Perez orada oynar. Bu Fenerbahçe de olabilir. Kısacası her şey Arsenal'e bağlı. Fenerbahçe, Arsenal'i ikna ediyorsa bizim için sıkıntı olmaz. Lucas sarı-lacivert formayı giyer."



NİASSE ÖN PLANA ÇIKTI!

Fenerbahçe ile adı anılan diğer forvet adaylarında da iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Senegal'den Sene-News sitesi, bonservisi Hull City'de olan Oumar Niasse için sarı-lacivertlilerin devrede olduğunu belirtip, bu transferde Watford ile yarıştığını ileri sürdü. Geçen sezonu Everton'da kiralık geçiren Niasse için önemli aşama kaydettiğini yazdı.



CARTA 'COP' DEDİ

İtalyan basınında ise Duje Cop ismi ön plana çıktı. Cagliari News muhabiri Roberto Carta, Fenerbahçe'nin Hırvat forvet için Cagliari'ye 3 milyon euro önerdiğini, Çizme ekibinin ise 5'te diretteğini bildirdi. Yakında anlaşma sağlanabileceği iddiasında bulundu.