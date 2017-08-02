Perez hazır
Lucas Perez’in menajeri Lovelle, sarı-lacivertlilerle 2 aydır görüştüklerini söyledi; “Arsenal’le anlaşılsın yeter. Perez, Fenerbahçe’de forma giymek istiyor” dedi.
SEVİLLA DA ÇOK İSTİYOR
Kanarya ile 2 aydan beri temasta olduklarını belirten Lovelle, "Wenger, Perez'i kiralık vermek istemiyor. Onun bedelini 15 milyon euro olarak belirlediler" dedi. Lovelle, İspanyol golcü ile Sevilla'nın da ilgilendiğini bildirip şöyle devam etti: "Arsenal'le hangi kulüp anlaşırsa Perez orada oynar. Bu Fenerbahçe de olabilir. Kısacası her şey Arsenal'e bağlı. Fenerbahçe, Arsenal'i ikna ediyorsa bizim için sıkıntı olmaz. Lucas sarı-lacivert formayı giyer."
NİASSE ÖN PLANA ÇIKTI!
Fenerbahçe ile adı anılan diğer forvet adaylarında da iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Senegal'den Sene-News sitesi, bonservisi Hull City'de olan Oumar Niasse için sarı-lacivertlilerin devrede olduğunu belirtip, bu transferde Watford ile yarıştığını ileri sürdü. Geçen sezonu Everton'da kiralık geçiren Niasse için önemli aşama kaydettiğini yazdı.
CARTA 'COP' DEDİ
İtalyan basınında ise Duje Cop ismi ön plana çıktı. Cagliari News muhabiri Roberto Carta, Fenerbahçe'nin Hırvat forvet için Cagliari'ye 3 milyon euro önerdiğini, Çizme ekibinin ise 5'te diretteğini bildirdi. Yakında anlaşma sağlanabileceği iddiasında bulundu.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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