Ospina imza atacaktı!

Volkan'la çekişmesi için Kameni'yi transfer eden Fenerbahçe ile ilgili Kolombiya'dan bir dedikodu ortaya atıldı. El Espectador gazetesi, sarı-lacivertlilerin önce David Ospina ile anlaştığını ve Kolombiyalı file bekçisinin Fener'e imza atmayı beklerken sürecin uzaması nedeniyle Türkiye'ye gidemediğini sayfasına taşıdı.