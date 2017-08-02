 Ospina imza atacaktı! – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    imza atacaktı!

    Ospina imza atacaktı!
    Volkan'la çekişmesi için Kameni'yi transfer eden Fenerbahçe ile ilgili Kolombiya'dan bir dedikodu ortaya atıldı. El Espectador gazetesi, sarı-lacivertlilerin önce David Ospina ile anlaştığını ve Kolombiyalı file bekçisinin Fener'e imza atmayı beklerken sürecin uzaması nedeniyle Türkiye'ye gidemediğini sayfasına taşıdı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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