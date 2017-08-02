Mor’a Mor engeli!
F.Bahçe’nin Emre Mor hayali suya düşüyor. Oyuncu için bu kez Fiorentina devreye girdi. Bernardeschi’yi 40 milyon euro’ya satan Mor Menekşeler’in 12 milyon euro’ya milli yıldızı transfer edeceği kaydedildi.
LİVERPOOL DA PEŞİNDE
Federico Bernardeschi'yi 40 milyon euro'ya Juventus'a satan Mor Menekşeler'in burdan gelen paranın 12 milyon euro'sunu genç futbolcu için kullanacağı kaydedildi. Yıllık 2.5 milyon euro önerilen Emre'nin de bu teklifi düşündüğü ve yakın zamanda cevap vereceği ifade edildi. Emre ile İngiliz devi Liverpool da yakından ilgileniyor.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:36
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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