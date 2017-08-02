 Mor’a Mor engeli! – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Mor’a Mor engeli!

    Mor’a Mor engeli!

    F.Bahçe’nin hayali suya düşüyor. Oyuncu için bu kez devreye girdi. Bernardeschi’yi 40 milyon euro’ya satan Mor Menekşeler’in 12 milyon euro’ya milli yıldızı transfer edeceği kaydedildi.

    Sarı-lacivertli kulübün transfer sezonunun ilk gününden beri renklerine bağlamaya çalıştığı milli futbolcu Emre Mor'un transferi artık iyice zora girdi. Kanarya'nın daha önce yarıştığı Hannover, Borussia Dortmund'a teklifte bulunmuş ancak sarı-siyahlılar, 20 milyon euro isteyince vazgeçmişti. 20 yaşındaki Emre için bu kez de devreye girdi. İtalyan basını, Fiorentina'nın Emre için Dortmund ile masaya oturduğunu duyurdu.

    LİVERPOOL DA PEŞİNDE
    Federico Bernardeschi'yi 40 milyon euro'ya Juventus'a satan Mor Menekşeler'in burdan gelen paranın 12 milyon euro'sunu genç futbolcu için kullanacağı kaydedildi. Yıllık 2.5 milyon euro önerilen Emre'nin de bu teklifi düşündüğü ve yakın zamanda cevap vereceği ifade edildi. Emre ile İngiliz devi Liverpool da yakından ilgileniyor.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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