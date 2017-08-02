 LOL’da zirvede – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    LOL’da zirvede

    LOL’da zirvede
    League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin 7. ve son haftası 1907 Fenerbahçe Espor'un liderliğinde sona erdi. Geçtiğimiz hafta ligin zirvesine yerleşen sarı-lacivertliler, son hafta oynadığı serilerde ligin namağlup takımı Oyunfor. CRE W'a ilk yenilgisini tattırarak 27 puanla ligi zirvede tamamladı. Ligde finalleri, 5-6 Ağustos tarihlerinde başlayacak.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:43
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