Kombinede rakam 17 bin

F.Bahçe Kulübü, kombine kart satışlarının dün itibariyle 17 bini geçtiğini açıkladı. Açıklamanın devamında ise, "Avusturya'nın SK Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 11 bin 500 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir" bilgisi verildi.