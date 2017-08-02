 Kombinede rakam 17 bin – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kombinede rakam 17 bin

    Kombinede rakam 17 bin
    F.Bahçe Kulübü, kombine kart satışlarının dün itibariyle 17 bini geçtiğini açıkladı. Açıklamanın devamında ise, "Avusturya'nın SK Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 11 bin 500 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir" bilgisi verildi.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kombinede rakam 17 bin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.