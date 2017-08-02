Kjaer'in bonservis bedeli belli oldu
Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in transferi konusunda 12,5 milyon avro karşılığında İspanya'nın Sevilla Kulübü ile kesin anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kjaer karşılığında net 12,5 milyon avro alınacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Sözleşmede anlaşılan transfer bedeli brüt 13.157.894,74 avro olup yüzde 5 dayanışma katkı payı tutarı kesildikten sonra kalan 12.500.000 avro net bedel Sevilla Kulübü tarafından şirketimize ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun sözleşme süresi içinde Sevilla Kulübünün 2017-2018 sezonu sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılması durumunda 250.000 avro net tutar bir defaya mahsus olarak tarafımıza ödenecektir."
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:41
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Kjaer'in bonservis bedeli belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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