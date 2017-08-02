 Kjaer'den F.Bahçe'ye veda mesajı – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Kjaer'den F.Bahçe'ye veda mesajı

    Kjaer'den F.Bahçe'ye veda mesajı

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden 'ya transfer olan Danimarkalı oyuncu , eski takımı için veda mesajı yayımladı.

    Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Fenerbahçeli taraftarların kendisine yolladığı veda mesajlarının fotoğrafını yayımlayan Kjaer, yazdığı mesajda ise "Artık veda etme zamanı. camiasına, tutkuları, destekleri ve güzel temennileri nedeniyle çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, bonservis bedeli olarak Fenerbahçe'ye 12,5 milyon avro ödeyen İspanya temsilcisi ise sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

    Danimarka Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan 28 yaşındaki Kjaer, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 88 karşılaşmada 5 gole imza atmıştı.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:02
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