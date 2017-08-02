Kjaer'den F.Bahçe'ye veda mesajı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer, eski takımı Fenerbahçe için veda mesajı yayımladı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Fenerbahçeli taraftarların kendisine yolladığı veda mesajlarının fotoğrafını yayımlayan Kjaer, yazdığı mesajda ise "Artık veda etme zamanı. Fenerbahçe camiasına, tutkuları, destekleri ve güzel temennileri nedeniyle çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, bonservis bedeli olarak Fenerbahçe'ye 12,5 milyon avro ödeyen İspanya temsilcisi Sevilla ise sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Danimarka Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan 28 yaşındaki Kjaer, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 88 karşılaşmada 5 gole imza atmıştı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:02
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Kjaer'den F.Bahçe'ye veda mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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