Hibritte ilk antrenman

Yarın Sturm Graz'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki hibrit çim uygulaması sonrası ilk antrenmanını dün akşam yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasının ardından taktik uygulamalarla tamamlandı. Bugün 17.00'de basın toplantısı, 19.30'da son antrenman yapılacak.