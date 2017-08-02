 Hibritte ilk antrenman – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Hibritte ilk antrenman

    Hibritte ilk antrenman
    Yarın Sturm Graz'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki hibrit çim uygulaması sonrası ilk antrenmanını dün akşam yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasının ardından taktik uygulamalarla tamamlandı. Bugün 17.00'de basın toplantısı, 19.30'da son antrenman yapılacak.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:40
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