Gollerini saklamış!
Emenike, Fenerbahçe’de yapamadığını Olympiakos’ta yapma sözü verdi: Henüz bitmedim. Buraya sakladığım goller var. Herkese bunu göstereceğim.
Taraftarların ve takımın kendisinden çok şey beklediğinin farkında olduğu söyleyen Emenike, "Ben de her şeyimi vermeye hazırım. Henüz bitmediğimi kanıtlayacağım. Daha atacak çok golüm var. Buraya sakladığım goller var. Herkese bunu göstereceğim" diyerek iddiasını ortaya koydu.
FENER'DE 93 MAÇTA 25 GOL ATTI
Fenerbahçe'nin 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Olympiakos'a sattığı Emenike, sarı-lacivertli formayı toplam 93 kez giyerken, 25 gol-22 asistlik bir performans sergiledi. Yunan ekibine 2 yıllık imza atan 30 yaşındaki futbolcu, 2015'te Nijerya Milli Takımı'ndan emekliliğini açıklamıştı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:33
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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