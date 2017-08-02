 Gollerini saklamış! – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Gollerini saklamış!

    Gollerini saklamış!

    Emenike, ’de yapamadığını ’ta yapma sözü verdi: Henüz bitmedim. Buraya sakladığım goller var. Herkese bunu göstereceğim.

    F.Bahçe'nin 'a satarak kurtulduğu Emmanuel Emenike, Yunan basınına yaptığı açıklamalarla adeta, "Fenerbahçe beni sattığına pişman olacak" mesajı verdi. 30 yaşındaki forvet, Yunanistan'da gollerini sıralayacağını söylerken, "'Burada taraftarlar çok iyi, özellikle goller geldiğinde. Bu kulübü ne kadar sevdiklerinin farkındayım. Ben de onların bu sevgisi için her şeyi yapacağım" dedi.

    Taraftarların ve takımın kendisinden çok şey beklediğinin farkında olduğu söyleyen Emenike, "Ben de her şeyimi vermeye hazırım. Henüz bitmediğimi kanıtlayacağım. Daha atacak çok golüm var. Buraya sakladığım goller var. Herkese bunu göstereceğim" diyerek iddiasını ortaya koydu.

    FENER'DE 93 MAÇTA 25 GOL ATTI
    'nin 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Olympiakos'a sattığı Emenike, sarı-lacivertli formayı toplam 93 kez giyerken, 25 gol-22 asistlik bir performans sergiledi. Yunan ekibine 2 yıllık imza atan 30 yaşındaki futbolcu, 2015'te Nijerya Milli Takımı'ndan emekliliğini açıklamıştı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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