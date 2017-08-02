Fenerbahçe'den bilet açıklaması
Fenerbahçe, kombine satışının 17.000'i geçtiğini açıkladı. Sturm Graz maçı için ise 15.100 bilet satıldığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 17.000 adeti geçmiştir.
03 Ağustos 2017, Perşembe günü evimizde Avusturya'nın SK Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 15.100 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir" denildi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:39
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"Igor Tudor Galatasaray'ın maçını izletmedi"
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seda 2014 dünya kup,elemelerinde hollandayla oynarken romanya macimiza girdi,hemde tüm maclarimiza bizi engelledi,terim orali olmadi
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Demirören, Lucescu'yla bir araya geldi
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a.a bir zamanlar löw e de aynı kampanyayı yapmışlardı adam dünyanın en iyi teknikdirektörü oldu şimdi de tudora yapılıyor
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Kjaer parasıyla Teodorczyk
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fenerli persiden kurtul, ismail köy başından kurtul. iyi para verirlerse mehmet topaldan hemen kurtul, salihten kurtul, sat gitsin ya bedava maaaş
Fenerbahçe'den bilet açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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