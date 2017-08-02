Fenerbahçe'den bilet açıklaması

Fenerbahçe, kombine satışının 17.000'i geçtiğini açıkladı. Sturm Graz maçı için ise 15.100 bilet satıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu için bugün itibari ile 17 bin barajının geçildiğini açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 17.000 adeti geçmiştir.

03 Ağustos 2017, Perşembe günü evimizde Avusturya'nın SK Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 15.100 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir" denildi.