UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda yarın akşam Sturm Graz'ı konuk edecek. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Madley yönetecek. Mücadele D Smart Smart Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sürprize izin vermeyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, bu maçta rakibine 1-0 yenilse bile tur atlayacak. Sturm Graz'a tur için 2 fark ya da 3 ve üzeri gol atarak tek farklı galibiyet gerekecek. Karşılaşma 2-1 Sturm Graz'ın üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazsa turu geçecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.



Van Persie belirsiz, Mehmet Ekici yok

Fenerbahçe'de dizinde problem olan Van Persie'nin oynaması beklenmezken, arka adalesinde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici forma giyemeyecek.

İsviçre'de hazırlık kampında sol dizinden sakatlanan Van Persie, ilk Sturm Graz maçında forma giyememişti. Son antrenmandan sonra durumu netleşecek Van Persie'nin rövanşta da forma giymesi zor görünüyor.

Sarı-lacivertli takımda Mehmet Ekici, Sturm Graz maçında oynayamayacak. Antrenmanda sol arka adalesinden sakatlanan ve 2. derece yırtık tespit edilen Mehmet, bu maçta takımını yalnız bırakacak. Mehmet, ilk maçta yedek kulübesinde oturmuş ancak forma şansı bulamamıştı.



Kocaman 11'i bozmayacak

Aykut Kocaman'ın ilk maçtaki kadroyu bozmadan takımını sahaya sürmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin Sturm Graz karşısında muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Alper Potuk, Ahmethan Köse.



Avrupa kulvarlarında 217. müsabaka

Avrupa kupalarındaki 43. sezonuna, geçen hafta Sturm Graz'ı 2-1 yendiği maçla başlayan sarı-lacivertliler, bugüne dek yaptığı 217 maçta 81 galibiyet, 44 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 272 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 321 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 217 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:





Sturm Graz sadece Fenerbahçe'ye kaybetti

?Sturm Graz, tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı 5 maçta sadece Fenerbahçe'ye yenildi.

Fenerbahçe'yle karşılaşmadan önce Türk takımlarından sadece Galatasaray'la eşleşen Sturm Graz, rakibine üstünlük kurmuştu. Galatasaray karşısında oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Sturm Graz'ın Türk takımları karşısındaki namağlup unvanını Fenerbahçe sonlandırdı.

Öte yandan Türk ve Avusturya takımları daha önce birbirleriyle 31 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda Türk takımları 12 galibiyet alırken, 13 yenilgi yaşadı. İki ülkenin takımlarının 6 karşılaşması ise beraberlikle bitti.



Sturm Graz ligine iyi başladı

Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.

İlk iki maçını kazanan tek takım olarak ligde liderlik koltuğunda bulunan Sturm Graz, geçtiğimiz hafta sonu Austria Wien'i deplasmanda 3-2 yendi.



