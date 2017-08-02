 Fenerbahçe Lens defterini kapattı – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe Lens defterini kapattı

    Fenerbahçe Lens defterini kapattı

    Aykut Kocaman, “Sisteme uymuyor” raporu verdi, Hollandalı yıldızla görüşmeler kesildi.

    Kanarya, 'in transferinden tamamen vazgeçti. Teknik direktör Aykut Kocaman, oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle Lens'i istemediğini yönetime bildirdi. Bu bölgeye Nabil Dirar'ın da monte edilmesiyle birlikte transfer tamamen rafa kalktı. Kocaman'ın bu kararı üzerine Fenerbahçeli yöneticiler Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen Hollandalı oyuncu ve menajeriyle olan tüm görüşmeleri bitirdi.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:01
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