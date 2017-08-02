F.Bahçe'de o isim affedildi!
Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında transfer ettiği ve sezon içinde kadro dışı bıraktığı Gregory van der Wiel affedildi.
Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Gregory van der Wiel, geride kalan sezonda Emenike ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren van der Wiel kendisine yeni bir takım bulamadı. Girdiği bir işte dolandırıldığını öne sürerek de gündeme gelen Hollandalı oyuncu kendisine kulüp bulamayınca bugün takımla birlikte çalışmaya alındı.
Aykut Kocaman'ın Gregory van der Wiel'in affedilmesinden sonra Dirar'ı ve Isla'yı başka mevkilerde denemesi bekleniyor. Dirar'ı sağ önde, Isla'yı ise hem orta sahada hem de sağ önde değerlendirmeyi planlayan Kocaman, bu iki oyuncuyu ön libero ve sol iç bölgesinde de kullanabilir.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:36
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
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