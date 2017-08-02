 F.Bahçe'de o isim affedildi! – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe'de o isim affedildi!

    F.Bahçe'de o isim affedildi!

    'nin geçen sezonun başında transfer ettiği ve sezon içinde kadro dışı bıraktığı affedildi.

    'nin Hollandalı oyuncusu , geride kalan sezonda Emenike ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

    Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren van der Wiel kendisine yeni bir takım bulamadı. Girdiği bir işte dolandırıldığını öne sürerek de gündeme gelen Hollandalı oyuncu kendisine kulüp bulamayınca bugün takımla birlikte çalışmaya alındı.

    Aykut Kocaman'ın 'in affedilmesinden sonra Dirar'ı ve Isla'yı başka mevkilerde denemesi bekleniyor. Dirar'ı sağ önde, Isla'yı ise hem orta sahada hem de sağ önde değerlendirmeyi planlayan Kocaman, bu iki oyuncuyu ön libero ve sol iç bölgesinde de kullanabilir.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:36
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