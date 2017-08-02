Çık aradan Neymar
Baba Neymar, oğlunun PSG'ye gitmesi halinde 60 milyon euro alacak. Sarı-lacivertlilere Santoslu yıldız için aracılık eden Neymar da Silva Santos, bu nedenle işi ağırdan alınca görüşmeler hız kesti.
BARCELONA VE PSG'YE ÖNERDİ
Barçalı süperstar, Fransız ekibine imza atarsa baba Neymar, 220 milyon euro'luk bu dev anlaşmadan tam 60 milyon euro'luk müthiş bir gelir elde edecek. Brezilya basını, Neymar da Silva Santos'un Lima için bir yandan Fenerbahçe ile görüşürken, diğer taraftan da oyuncuyu Barcelona ve PSG'ye önerdiğini yazdı. Radio Bandeirantes'ten Jorge Nicola ise Inter'in de Lima için teklif yaptığını ancak Brezilyalı futbolcunun Kanarya'ya daha yakın olduğunu öne sürerken, baba Neymar'ın daha fazla para kazanmak için işi kızıştırdığı söyledi.
OYUNA GELMEK YOK
Lima transferinde sıcak gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe yönetimi de akıllı bir strateji izliyor. Futbolcunun ocak ayında serbest kalacağını ve kulübüyle sözleşme uzatmak istemediğini bilen sarı-lacivertliler, işi olabildiğince ekonomik koşullara bitirmeye çalışıyor. Teknik direktör Levir Culpi ile sorunlar yaşayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Brezilya kulübünde kalmak istemiyor.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:31
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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