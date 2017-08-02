Çık aradan Neymar

Baba Neymar, oğlunun PSG'ye gitmesi halinde 60 milyon euro alacak. Sarı-lacivertlilere Santoslu yıldız için aracılık eden Neymar da Silva Santos, bu nedenle işi ağırdan alınca görüşmeler hız kesti.

Kanarya'nın 10 numara pozisyonu için düşündüğü ilk hedef olan Lucas Lima konusunda olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin ısrarla peşinde koştuğu, Santoslu yıldızı Aykut Kocaman da kadrosunda görmek istiyor. Bu transferde aracılık yapan isim ise dünyaca ünlü yıldız Neymar'ın babası Neymar da Silva Santos... Ancak baba Neymar, tamamen kendisine büyük gelir sağlayacak olan PSG-Neymar transferine yoğunlaşınca görüşmeler tıkandı.



BARCELONA VE PSG'YE ÖNERDİ

Barçalı süperstar, Fransız ekibine imza atarsa baba Neymar, 220 milyon euro'luk bu dev anlaşmadan tam 60 milyon euro'luk müthiş bir gelir elde edecek. Brezilya basını, Neymar da Silva Santos'un Lima için bir yandan Fenerbahçe ile görüşürken, diğer taraftan da oyuncuyu Barcelona ve PSG'ye önerdiğini yazdı. Radio Bandeirantes'ten Jorge Nicola ise Inter'in de Lima için teklif yaptığını ancak Brezilyalı futbolcunun Kanarya'ya daha yakın olduğunu öne sürerken, baba Neymar'ın daha fazla para kazanmak için işi kızıştırdığı söyledi.



OYUNA GELMEK YOK

Lima transferinde sıcak gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe yönetimi de akıllı bir strateji izliyor. Futbolcunun ocak ayında serbest kalacağını ve kulübüyle sözleşme uzatmak istemediğini bilen sarı-lacivertliler, işi olabildiğince ekonomik koşullara bitirmeye çalışıyor. Teknik direktör Levir Culpi ile sorunlar yaşayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Brezilya kulübünde kalmak istemiyor.