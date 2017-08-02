Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolcusu Marvin Potzmann'la katılan Foda, ilk maçı 2-1 kaybetmelerine rağmen tur için inançlı olduklarını belirtti.

Stadın yarın tamamen dolu olacağını bildiklerini anlatan Foda, "Bu turu çevirebiliriz. Başarı elde ettik. Çok dikkatli bir şekilde yaklaşacağız. İlk defa Türkiye'de oynamıyorum. Galatasaray'a karşı da oynadık. Fenerbahçe'ye karşıyız şimdi. Taraftarı inanılmaz bir şekilde olacaktır. Korkmuyoruz. İlk dakikadan itibaren cesaretle oynayacağız. Agresif olacağız." ifadelerini kullandı.

Avusturyalı futbolcu Potzmann ise futbolda her şeyin mümkün olduğunu ve turu geçmeyi başarabileceklerini kaydetti.

Öte yandan Türkiye'de alkol reklamının spor müsabakalarında yasak olması nedeniyle Sturm Graz'ın formasında yer alan bira reklamının kaldırıldığı belirtildi.

Avusturya temsilcisinin sahaya üzerinde Türkçe anlamıyla "Biz Sturm'uz" yazan formayla çıkacağı bildirildi.