''Cesaretle oynayacağız''
Sturm Graz Teknik Direktörü Franco Foda, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında karşılaşacakları Fenerbahçe'den çekinmediklerini söyledi.
Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolcusu Marvin Potzmann'la katılan Foda, ilk maçı 2-1 kaybetmelerine rağmen tur için inançlı olduklarını belirtti.
Stadın yarın tamamen dolu olacağını bildiklerini anlatan Foda, "Bu turu çevirebiliriz. Başarı elde ettik. Çok dikkatli bir şekilde yaklaşacağız. İlk defa Türkiye'de oynamıyorum. Galatasaray'a karşı da oynadık. Fenerbahçe'ye karşıyız şimdi. Taraftarı inanılmaz bir şekilde olacaktır. Korkmuyoruz. İlk dakikadan itibaren cesaretle oynayacağız. Agresif olacağız." ifadelerini kullandı.
Avusturyalı futbolcu Potzmann ise futbolda her şeyin mümkün olduğunu ve turu geçmeyi başarabileceklerini kaydetti.
Öte yandan Türkiye'de alkol reklamının spor müsabakalarında yasak olması nedeniyle Sturm Graz'ın formasında yer alan bira reklamının kaldırıldığı belirtildi.
Avusturya temsilcisinin sahaya üzerinde Türkçe anlamıyla "Biz Sturm'uz" yazan formayla çıkacağı bildirildi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:39
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
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