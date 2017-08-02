Ben Arfa beklemede
Kanarya, Fransız basınının Fenerbahçe forması giymesine pek şans tanımadığı yıldız için bekleme kararı aldı.
'HİÇBİR ZAMAN'
Fransız basını ise Tunus asıllı 10 numaranın Türkiye'de forma giyme olasılığına pek ihtimal vermiyor. Le Figaro, "Ben Arfa, F.Bahçe'ye hala çok uzak" başlığını atarken, Le Parisien de "Ben Arfa gelecek sezon da PSG forması giymeye kararlı. Ne bu hafta ne de bu yaz herhangi bir Süper Lig takımına imza atmayacak" ifadesini kullandı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:59
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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