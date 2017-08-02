 Ben Arfa beklemede – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Ben Arfa beklemede

    Ben Arfa beklemede

    Kanarya, Fransız basınının Fenerbahçe forması giymesine pek şans tanımadığı yıldız için bekleme kararı aldı.

    F.Bahçe'nin son 2-3 sezondur gündeminden düşmeyen 'nın kulübü PSG ile arasındaki alacak sorununu çözmesi bekleniyor. Fransız ekibinden 7 milyon euro'luk alacağı bulunan 30 yaşındaki futbolcu bu sorunu aşarsa kendisiyle final görüşmesine geçilecek.

    'HİÇBİR ZAMAN'
    Fransız basını ise Tunus asıllı 10 numaranın Türkiye'de forma giyme olasılığına pek ihtimal vermiyor. Le Figaro, "Ben Arfa, F.Bahçe'ye hala çok uzak" başlığını atarken, Le Parisien de "Ben Arfa gelecek sezon da PSG forması giymeye kararlı. Ne bu hafta ne de bu yaz herhangi bir Süper Lig takımına imza atmayacak" ifadesini kullandı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ben Arfa beklemede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.