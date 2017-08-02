Ailesini de alıp gitti
Fenerbahçe’nin 13 milyon euro’ya Sevilla’ya sattığı Kjaer, yeni takımına imza atmak için dün ailesiyle birlikte İspanya’ya uçtu.
MORALİ BOZUKTU
Eşi ve çocuklarıyla Atatürk Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla Malaga üzerinden Sevilla'ya giden Kjaer, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Kjaer'in bir hayli keyifsiz ve moralsiz olduğu gözlendi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
-
Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
-
Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
-
Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
Ailesini de alıp gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.