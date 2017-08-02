 Ailesini de alıp gitti – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Ailesini de alıp gitti

    Ailesini de alıp gitti

    ’nin 13 milyon euro’ya Sevilla’ya sattığı Kjaer, yeni takımına imza atmak için dün ailesiyle birlikte İspanya’ya uçtu.

    'in serüveni resmen bitti. Danimarkalı futbolcu, iki sezonun ardından sarı- lacivertli renklere veda etti. 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya satılan Kjaer, dün ailesini de alıp öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla İspanya'ya uçtu. 28 yaşındaki savunma oyuncusu, Sevilla'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni kulübüne 4 yıllık imza atacak. Fenerbahçe'de iki sezonda 88 maça çıkıp 5 gol-1 asist üreten Kjaer, 2015-16 sezonunun başında 7 milyon 650 bin euro ödenerek Lille'den transfer edilmişti.



    MORALİ BOZUKTU
    Eşi ve çocuklarıyla Atatürk Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla Malaga üzerinden Sevilla'ya giden Kjaer, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Kjaer'in bir hayli keyifsiz ve moralsiz olduğu gözlendi.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ailesini de alıp gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.