 Vitor Pereira, Emre Mor’u veto etmiş! – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    , ’u veto etmiş!

    Vitor Pereira, Emre Mor’u veto etmiş!

    , 2015'te henüz 18 yaşındayken 'nin kapısından dönmüş.

    Oyuncunun temsilcisi Muzzi Özcan'ın, Danimarka'da oynarken milli futbolcuyu sarı-lacivertlilere teklif ettiği ancak dönemin teknik direktörü 'nın vetosuyla karşılaştığı iddia edildi. F.Bahçe, şu anki değeri 20 milyon euro'yu bulan 'u kiralayabilmek için Dortmund'un kararını bekliyor.

    TRANSFER KUYRUĞUNA LİVERPOOL DA GİRDİ
    'nin transferi için fırsat kolladığı Emre Mor'a şimdi de Liverpool talip oldu. Alman basınında çıkan haberlere göre, Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Emre'yi takımına kazandırmakta kararlı. Ada ekibinin hedefi, Emre'yi kiralık kadroya katabilmek.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:53
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