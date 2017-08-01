Vitor Pereira, Emre Mor’u veto etmiş!
Emre Mor, 2015'te henüz 18 yaşındayken Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş.
TRANSFER KUYRUĞUNA LİVERPOOL DA GİRDİ
Fenerbahçe'nin transferi için fırsat kolladığı Emre Mor'a şimdi de Liverpool talip oldu. Alman basınında çıkan haberlere göre, Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Emre'yi takımına kazandırmakta kararlı. Ada ekibinin hedefi, Emre'yi kiralık kadroya katabilmek.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:53
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
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