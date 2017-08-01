 Van der Wiel üç takımla görüşüyor – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Van der Wiel üç takımla görüşüyor

    Van der Wiel üç takımla görüşüyor

    F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan , yattığı yerden parasını almaya devam ediyor.

    Yönetimin gidişini dört gözle beklediği Hollandalı sağ beke talipler ise çıkmıyor değil. Şu ana kadar netleşen bir gelişme olmasa da Fransa'dan Nice, ABD'den Los Angeles ile Hollanda'dan Ajax kulüplerinin Wiel'le görüşme halinde olduğu öğrenildi.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:56
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