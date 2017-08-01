Van der Wiel üç takımla görüşüyor

F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel, yattığı yerden parasını almaya devam ediyor.

Yönetimin gidişini dört gözle beklediği Hollandalı sağ beke talipler ise çıkmıyor değil. Şu ana kadar netleşen bir gelişme olmasa da Fransa'dan Nice, ABD'den Los Angeles ile Hollanda'dan Ajax kulüplerinin Wiel'le görüşme halinde olduğu öğrenildi.