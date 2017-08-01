''Transferlerde ligle ilgili kısıtlama yok''

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin ağustos ayı sayısındaki yazısında transfer çalışmalarına değindi.

Yıldırım, "Yapmış olduğumuz ve yapacağımız transferlerin UEFA şampiyonalarında listeye yazılması hususunda UEFA ile yapmış olduğumuz sözleşme düzenlemeleri göz önünde bulundurulmaktadır. UEFA ile yapılan anlaşmanın, kulübün geliri ya da finansal gücü ile alakalı olmadığını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Türkiye ligi ile alakalı olarak ise hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.