 ''Transferlerde ligle ilgili kısıtlama yok'' – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Transferlerde ligle ilgili kısıtlama yok''

    ''Transferlerde ligle ilgili kısıtlama yok''

    F.Bahçe Başkanı , Fenerbahçe Dergisi'nin ağustos ayı sayısındaki yazısında transfer çalışmalarına değindi.

    Yıldırım, "Yapmış olduğumuz ve yapacağımız transferlerin UEFA şampiyonalarında listeye yazılması hususunda UEFA ile yapmış olduğumuz sözleşme düzenlemeleri göz önünde bulundurulmaktadır. UEFA ile yapılan anlaşmanın, kulübün geliri ya da finansal gücü ile alakalı olmadığını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Türkiye ligi ile alakalı olarak ise hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Transferlerde ligle ilgili kısıtlama yok'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.