Teo korkusu
Anderlecht’in, gol kralı patentli yıldızını kaybetme korkusu yaşadığı haberlere konu edilirken, Polonyalı forvet oyuncusunun Fenerbahçe ile bir görüşme yaptığı duyuruldu.
'F.BAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ MÜ? EVET!'
Haberde, "Sorunlarla boğuşan Anderlecht, bir de Teo'nun Fenerbahçe ile görüşmesinin sıkıntısı ile yüz yüze kaldı. Teo, Fenerbahçe ile görüştü mü? Evet!" ifadeleri yer buldu. Fenerbahçe'nin Teodorczyk için henüz resmi temaslara başlamadı. Sarı-lacivertlilerin, Simon Kjaer'in Sevilla'ya satışının resmileşmesinin ardından 26 yaşındaki gol kralı için kulübü Anderlecht'in kapısı çalması bekleniyor.
GOLLERİ KAÇIRDI, ELEŞTİRİLDİ...
Anderlecht'in bir yıl kiralık oynattıktan sonra 4.5 milyon euro ödeyerek renklerine kattığı Lukasz Teodorczyk, geçen sezon Belçika Ligi'nin 22 golle gol kralı olmuştu. Antwerp ile oynanan lig maçında golleri peş peşe kaçıran 'Teo' lakaplı yıldız futbolcu için, "Teklifler kafasını karıştırdı" yorumları yapılmıştı.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:44
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
Teo korkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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