 Teo korkusu – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Teo korkusu

    Teo korkusu

    Anderlecht’in, gol kralı patentli yıldızını kaybetme korkusu yaşadığı haberlere konu edilirken, Polonyalı forvet oyuncusunun Fenerbahçe ile bir görüşme yaptığı duyuruldu.

    Fenerbahçe'nin Anderlecht'ten 'a talip olması, Belçika şampiyonunda paniğe yol açtı. Het Nieuwsblad gazetesi, defans oyuncusu Bram Nuytin'i Udinese'ye kaptırma aşamasında olan, Kara Mbodj'un ise takımdan ayrılmak istemesi ile iyice zor duruma düşen Anderlecht'in şimdi de Teodorczyk tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu aktardı.

    'F.BAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ MÜ? EVET!'
    Haberde, "Sorunlarla boğuşan Anderlecht, bir de Teo'nun Fenerbahçe ile görüşmesinin sıkıntısı ile yüz yüze kaldı. Teo, Fenerbahçe ile görüştü mü? Evet!" ifadeleri yer buldu. Fenerbahçe'nin Teodorczyk için henüz resmi temaslara başlamadı. Sarı-lacivertlilerin, Simon Kjaer'in Sevilla'ya satışının resmileşmesinin ardından 26 yaşındaki gol kralı için kulübü Anderlecht'in kapısı çalması bekleniyor.

    GOLLERİ KAÇIRDI, ELEŞTİRİLDİ...
    Anderlecht'in bir yıl kiralık oynattıktan sonra 4.5 milyon euro ödeyerek renklerine kattığı Lukasz Teodorczyk, geçen sezon Belçika Ligi'nin 22 golle gol kralı olmuştu. Antwerp ile oynanan lig maçında golleri peş peşe kaçıran 'Teo' lakaplı yıldız futbolcu için, "Teklifler kafasını karıştırdı" yorumları yapılmıştı.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:44
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