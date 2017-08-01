Sinyal tartışması!
Motosiklet sürücüsü, önünde cipiyle seyreden Yıldırım’ı sinyal vermediği için uyardı. Camı açıp bağırmaya başlayan Yıldırım, aracını motosikletin önüne kırdı. Olaya daha sonra başkanın korumaları dahil oldu.
'NE SİNYALİNDEN BAHSEDİYORSUN!'
Motosiklet sürücüsünün kaskındaki kameranın görüntülerine yansıyan olayda, Yıldırım aracının camını açarak motosiklet sürücüsüne bağırmaya başladı, ardından cipini motosikletin önüne kırıp durdurdu.
Yıldırım daha sonra Ergan'a "Sinyalinin .... Ne sinyali! Arabalar önümde görmüyorsun. Arabalar önüme giriyor, sen sinyalden bahsediyorsun" dedi. Bu sırada arkadaki bir otomobilden inen Aziz Yıldırım'ın korumaları Ergan'a bağırarak, "Biz gideceğiz, ondan sonra çıkacaksın buradan" dediler. Ardından Aziz Yıldırım aracıyla yoluna devam etti.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ERGAN: 'KORUMALARI TEHDİT ETTİ'
Hukuki yollara başvuracağını söyleyen motosiklet sürücüsü Engin Ergan, yaşadıklarını şöyle anlattı. "İşe giderken bir araç sinyal vermeden yola girdi. 'Neden sinyal vermiyorsun, benim hayatımı riske atıyorsun' dedim. Açıklama bekledim kendisinden, sert bir tepki gördüm. Korumaları tarafından tehdit edildim. Yol hakkının kendilerinde olduğunu, onlar gittikten sonra devam edebileceğimi söylediler. Hem hayatımı riske attılar hem de beni tehdit ettiler."
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: 'SÜRÜCÜNÜN TACİZİ VAR'
F.Bahçe Kulübü, olay hakkında bir açıklama yayınladı. Haber ajansının, haberi "objektiflikten uzak, tek taraflı ve yanlı servis ettiğinin" vurgulandığı açıklamada, "Motosiklet sürücüsünün akan trafikte başkanımız sayın Aziz Yıldırım'ı önce el kol hareketleri ve söylemleriyle taciz ettiği görüntüler ve sonrasında da sürücünün kendi hatasını ve sonuçlarını kamufle etme amaçlı yalan beyanları yer almıştır" denildi. Açıklamanın devamında, başkan Yıldırım'ın FETÖ/PDY örgütü başta olmak üzere bazı terör örgütlerinin tehdit hedefleri arasında olduğu vurgulandı.
KAMERELARA İŞTE BÖYLE YANSIDI
Olay, motosiklet sürücüsü Engin Ergan'ın kaskındaki kameralara saniye saniye yansıdı. Sağa girişte sinyal vermeyen Yıldırım, kendisini uyaran Ergan'a bağırdıktan sonra cipini önüne kırdı. Korumaların müdahale ettiği olay, daha fazla tatsızlık yaşanmadan son buldu.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:44
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
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