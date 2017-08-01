 RvP’ye izin yok – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    RvP’ye izin yok

    RvP’ye izin yok

    Menajeri Kees Vos, ’un transfer etmeye çalıştığı Van Persie’ye ’dan izin çıkmadığını söyledi.

    'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie hakkında menajeri Kees Vos'tan önemli açıklamalar geldi. Eski takımı 'un takibinde olan tecrübeli golcünün şu aşamada başka bir takıma gitmesinin imkansız olduğunu bildiren Vos, "Yeni teknik direktör () en başından beri Robin hakkında oldukça pozitif ve gitmesine izin vermeye niyeti yok. Bu sebeple, bu dönem başka bir takıma transfer olmayacak" dedi.

    ANLAŞTI AMA...
    Algemeen Dagblad gazetesi, RvP'nin Feyenoord'la anlaştığını ancak hocasının oyuncuyu kadroda tutmak istemesinin transferi imkansız kıldığını iddia etti.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:52
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