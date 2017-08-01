RvP’ye izin yok
Menajeri Kees Vos, Feyenoord’un transfer etmeye çalıştığı Van Persie’ye Aykut Kocaman’dan izin çıkmadığını söyledi.
ANLAŞTI AMA...
Algemeen Dagblad gazetesi, RvP'nin Feyenoord'la anlaştığını ancak hocasının oyuncuyu kadroda tutmak istemesinin transferi imkansız kıldığını iddia etti.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:52
-
Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
-
Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
-
Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
RvP’ye izin yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.