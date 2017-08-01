 Rövanşın hakemi İngiliz Madley – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Rövanşın hakemi İngiliz Madley

    Rövanşın hakemi İngiliz Madley
    Kanarya'nın Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sturm Graz'la oynayacağı maçı İngiliz Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını vatandaşları Constantine Hatzidakis ve Marc Perry yapacak. Perşembe günkü karşılaşmanın dördüncü hakemi de İngiltere'den Graham Scott.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:21
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