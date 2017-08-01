 Lucas Lima’dan tepki – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    ’dan tepki

    Lucas Lima’dan tepki

    Sarı-lacivertlilerin transferdeki gözdelerinden , hemen her maç sonrasında arıza çıkarıyor!

    Yetenekli on numara, takımı Santos'un lig maçında Gremio ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra eleştirilince, hocası Levir Culpi'ye yüklendi. Culpi'yi kendisini çok geride oynatmakla suçlayan sambacı, "Bu duruma uyum sağlamaya çalışmaktan başka bir şey elimden gelmedi" dedi. Lima, Fenerbahçe'de Hatem Ben Arfa'nın alternatifi gibi duruyor.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:59
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