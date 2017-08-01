Lucas Lima’dan tepki

Sarı-lacivertlilerin transferdeki gözdelerinden Lucas Lima, hemen her maç sonrasında arıza çıkarıyor!

Yetenekli on numara, takımı Santos'un lig maçında Gremio ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra eleştirilince, hocası Levir Culpi'ye yüklendi. Culpi'yi kendisini çok geride oynatmakla suçlayan sambacı, "Bu duruma uyum sağlamaya çalışmaktan başka bir şey elimden gelmedi" dedi. Lima, Fenerbahçe'de Hatem Ben Arfa'nın alternatifi gibi duruyor.