Kjaer İstanbul'dan ayrıldı
Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer, İstanbul'dan ayrıldı.
Ailesi ile birlikte İstanbul'dan ayrılan yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Sevilla ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Kjaer için Sevilla'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli alacağı belirtiliyor.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 12:29
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Ndiaye G.Saray'da!
Toplam 25
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gs şimdi selçuk düşünsün
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Van der Wiel üç takımla görüşüyor
Toplam 5
Yorum
bjkli ıyı futbolcu çok ıyı Fb yi ucuracak
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"Jeremain Lens Beşiktaş'ta"
Toplam 14
Yorum
lens gereksiz transfer olur q7 varken, g.tore ekim gibi donecekken lens icin para harcamak anlamsiz.bunun icin mi marcelo satildi? paraya kiyilip abou alinsin o zaman
Kjaer İstanbul'dan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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