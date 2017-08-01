 Kjaer için prensip anlaşmasına varıldı – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    için prensip anlaşmasına varıldı

    Kjaer için prensip anlaşmasına varıldı

    , 'in transferi için ile prensip anlaşmasına vardı.

    Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Simon 'in transferi konusunda İspanyol ekibi ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır" denildi. , B.Münih'teki sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalan Badstuber'le görüşme yapmak için Simon Kjaer'den gelecek parayı bekliyor.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:41
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