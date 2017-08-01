 İşte Sturm Graz maçı için satılan bilet sayısı – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    İşte Sturm Graz maçı için satılan bilet sayısı

    İşte Sturm Graz maçı için satılan bilet sayısı

    Kulübü, Sturm Graz maçı öncesinde 11 bin 500 bilet satıldığını belirtirken, kombine kartlı 17 bin koltukla birlikte toplam 28 bin 500 koltuğun dolduğunu açıkladı

    Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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    "Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 17.000 adeti geçmiştir.

    03 Ağustos 2017, Perşembe günü evimizde Avusturya'nın SK Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 11.500 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir.

    Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:07
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