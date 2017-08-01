İşte Sturm Graz maçı için satılan bilet sayısı
Fenerbahçe Kulübü, Sturm Graz maçı öncesinde 11 bin 500 bilet satıldığını belirtirken, kombine kartlı 17 bin koltukla birlikte toplam 28 bin 500 koltuğun dolduğunu açıkladı
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"Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 17.000 adeti geçmiştir.
03 Ağustos 2017, Perşembe günü evimizde Avusturya'nın SK Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 11.500 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir.
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 19:07
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Galatasaray'a rakip çıktı
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4elements konate dogru secimmi tartisilir ve hatta baska bi forvet sart cünkü ereni görme sansimiz oldu eren asla galatasarayin golcüsü olamaz acil gönderilmelie ve yerine daha kaliteli biri alinmali.
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