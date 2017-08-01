Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Simon Kjaer'i Sevilla'ya gönderen Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Gustavo Gomez ile prensip anlaşmasına vardı
Sevilla ile el sıkışan Kjaer'in yerine stoper aramaya başlayan Fenerbahçe aradığı ismi İtalya'da buldu.
Bonservisi elinde olan Holger Badstuber'in sakatlık problemi nedeniyle geri adım atan sarı lacivertliler, Milan forması giyen Paraguaylı savunmacı ile prensipte anlaştı.
Çizme basınına da yansıyan haberlere göre F.Bahçe, Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Gustavo Gomez önceki sezon Lanus'tan Milan'a transfer olmuştu. Paraguaylı savunmacı Milan'da 19 maçta görev yaptı.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:50
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"Jeremain Lens Beşiktaş'ta"
Toplam 27
Yorum
umar Beşiktaş yönetimini ve transfer komitesini tebrik etmek lazım hakikaten muazzam iş çıkarıyorlar. Lens harika oturur şu anki kadroya.
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 5
Yorum
ELEMAN ali dürüst de romanyada dursun özbekte.yani hem kalan 4 milli mac icin ayni anda luce hem milli takim hem gs ile anlasirsa sasirmayin.
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G.Saray'da Lucescu zirvesi
Toplam 6
Yorum
hasan ya terim ya lucescu. tudor ile olmuyor. ikinci lig takımlarını bile yenemiyorlar.
Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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