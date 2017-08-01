Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın, Ülker Stadı'na hibrit çim uygulanmasının ardından buradaki ilk çalışmasını gerçekleştirdiği belirtildi.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanı başkan Aziz Yıldırım, genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu ile asbaşkan Ali Yıldırım'ın da izlediği aktarıldı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas çalışması ile devam ettiği ve taktik çalışmalarla tamamlandığı duyuruldu.
Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 23:45
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 47
Yorum
FUTBOL USA TERIM MILLI TAKIMA UEFA VE FIFA'DAN YILIK KAZANDIRDIGI PARA 27MILYONUN UZERINDE MILLI TAKIM KAZANDIGI HER MACTA GELIR ARTAR. TFF750 MIL2017
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Beşiktaş'a Monacolu stoper!
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KARAKARTAL BU YIL GALATASARAYIN İSTEYİPTE ALMADIGI YOK AYRICA NE TUNUS MUŞ KARDEŞİM ÜLKE TUNUSLU DOLDU YA YAV GİDİN KUZEYDEN ALIN
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 47
Yorum
TÜRKİYEM FATİHİN SUÇU YOK ÖNCE TFF NİN TARAFLI VE BAŞARISIZ GEÇMİŞİ ŞAİBELİ YÖNETİMİ BAŞKANI İSTİFA ETMELİ ZORLAMI ALDI TERİM PARAYI NANKÖRLER.
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