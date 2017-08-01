 Fenerbahçe'de rota Gustavo Gomez – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Fenerbahçe'de rota

    Fenerbahçe'de rota Gustavo Gomez

    Simon 'i Sevilla'ya gönderen Fenerbahçe'nin yeni hedefi Milan'da forma giyen .

    Sevilla ile el sıkışan 'in yerine stoper aramaya başlayan Fenerbahçe'de rota İtalya'ya döndü.

    Bonservisi elinde olan Holger Badstuber'in sakatlık problemi nedeniyle geri adım atan sarı lacivertliler, Milan forması giyen Paraguaylı savunmacıyı gündemine aldı.

    Çizme basınına da yansıyan haberlere göre F.Bahçe, Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

    önceki sezon Lanus'tan Milan'a transfer olmuştu. Paraguaylı savunmacı Milan'da 19 maçta görev yaptı.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:14
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