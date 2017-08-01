Fenerbahçe'de rota Gustavo Gomez
Simon Kjaer'i Sevilla'ya gönderen Fenerbahçe'nin yeni hedefi Milan'da forma giyen Gustavo Gomez.
Sevilla ile el sıkışan Kjaer'in yerine stoper aramaya başlayan Fenerbahçe'de rota İtalya'ya döndü.
Bonservisi elinde olan Holger Badstuber'in sakatlık problemi nedeniyle geri adım atan sarı lacivertliler, Milan forması giyen Paraguaylı savunmacıyı gündemine aldı.
Çizme basınına da yansıyan haberlere göre F.Bahçe, Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Gustavo Gomez önceki sezon Lanus'tan Milan'a transfer olmuştu. Paraguaylı savunmacı Milan'da 19 maçta görev yaptı.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:14
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Garry vites
Toplam 1
Yorum
hagi10 şu linnesi sol bek oynatın artık. adam sol bekte döktürüyor
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Melo, Beşiktaşlı’yı çıldırttı!
Toplam 4
Yorum
Mustafa Tur Türkiyede galatasaraydan baska hic bi takımda onu kadrosunda istemez
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''Transferlerde ligle ilgili kısıtlama yok''
Toplam 3
Yorum
gelen giden sayın başkan giden LENS,KJAER yani çok iyi ikisi gitti. acil en az iki transfer şart. yoksa herşey hayal olur...
Fenerbahçe'de rota Gustavo Gomez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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