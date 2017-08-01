 F.Bahçe, Eto’o için resmi teklif yaptı – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    F.Bahçe, Eto’o için resmi teklif yaptı

    F.Bahçe, Eto’o için resmi teklif yaptı

    Kamerun'da yayın yapan 'CamerFoot' adlı haber sitesi, Fenerbahçe'nin için resmi girişimde bulunduğunu iddia etti.

    36 yaşındaki yıldızın ilerlemiş yaşına rağmen hala Antalyaspor'da büyük işler yaptığına ve goller attığına değinilen haberde, "Eto'o yakın zamanda kramponlarını asmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'den gelen teklifle heyecanı daha da arttı" mesajı verildi.

    YALANLAMAYI GERİ ÇEKMİŞTİ
    Fenerbahçe, Eto'o ile ilgili iddiaları kulübün resmi internet sitesinden yalanlamış, ardından bu yalanlamayı geri çekmişti. Antalyaspor cephesi, çıkan dedikodular üzerine, "Oyuncumuzu bırakmaya niyetimiz yok. Zaten resmi bir teklif de gelmedi" bildiriminde bulunmuştu.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:51
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