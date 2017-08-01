F.Bahçe, Eto’o için resmi teklif yaptı
Kamerun'da yayın yapan 'CamerFoot' adlı haber sitesi, Fenerbahçe'nin Samuel Eto'o için resmi girişimde bulunduğunu iddia etti.
YALANLAMAYI GERİ ÇEKMİŞTİ
Fenerbahçe, Eto'o ile ilgili iddiaları kulübün resmi internet sitesinden yalanlamış, ardından bu yalanlamayı geri çekmişti. Antalyaspor cephesi, çıkan dedikodular üzerine, "Oyuncumuzu bırakmaya niyetimiz yok. Zaten resmi bir teklif de gelmedi" bildiriminde bulunmuştu.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:51
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
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