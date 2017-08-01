 ''Aykut hocayı örnek aldım'' – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    ''Aykut hocayı örnek aldım''

    ''Aykut hocayı örnek aldım''

    : Hocamız yıllarca 11 numarayı en iyi şekilde temsil etti, inşallah ben de uzun yıllar en iyi şekilde taşırım.

    F.Bahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, Aykut Kocaman'la çalışmayı "Önemli bir şans" diye değerlendirirken, bu şansı iyi değerlendirmek zorunda olduklarını kaydetti. Fenerbahçe Dergisi'ne konuşan Ekici, "Hocamız yıllarca 11 numarayı en iyi şekilde temsil etti, inşallah ben de uzun yıllar en iyi şekilde taşırım. Umarım bu formayı uzun yıllar terletirim" dedi.

    HEDEFİM MİLLİ TAKIM
    Fenerbahçe'ye bir söz verdiğini ve sözünü tutup sarı-lacivertli formayı giydiğini belirten yıldız futbolcu, hedeflerinden birinin de Milli Takım'a geri dönmek olduğunu vurguladı.

    FUTBOLA AÇ BİRİYİM
    Ekici, "6 ay futboldan uzak kaldım. Futbola aç biriyim ve iyi işlere imza atmak için buradayım. İnşallah başarılı olurum" dedi.

    ŞOK! EKİCİ SAKATLANDI; RÖVANŞTA DA YOK
    F.Bahçe'ye 'den şok haber geldi. Dünkü idmanda sakatlanan ve sol arka adalesinde ikinci derece yırtık olduğu belirlenen yıldız futbolcu, Sturm Graz'la oynanacak rövanş maçında da forma giyemeyecek. Ekici, ilk maçta onsekiz kişilik kadroda yer almış ancak hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmemişti. İdmanlarını sürdüren Kanarya'da Van Persie de sakat.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:55
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