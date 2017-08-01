''Aykut hocayı örnek aldım''
Mehmet Ekici: Hocamız yıllarca 11 numarayı en iyi şekilde temsil etti, inşallah ben de uzun yıllar en iyi şekilde taşırım.
HEDEFİM MİLLİ TAKIM
Fenerbahçe'ye bir söz verdiğini ve sözünü tutup sarı-lacivertli formayı giydiğini belirten yıldız futbolcu, hedeflerinden birinin de Milli Takım'a geri dönmek olduğunu vurguladı.
FUTBOLA AÇ BİRİYİM
Ekici, "6 ay futboldan uzak kaldım. Futbola aç biriyim ve iyi işlere imza atmak için buradayım. İnşallah başarılı olurum" dedi.
ŞOK! EKİCİ SAKATLANDI; RÖVANŞTA DA YOK
F.Bahçe'ye Mehmet Ekici'den şok haber geldi. Dünkü idmanda sakatlanan ve sol arka adalesinde ikinci derece yırtık olduğu belirlenen yıldız futbolcu, Sturm Graz'la oynanacak rövanş maçında da forma giyemeyecek. Ekici, ilk maçta onsekiz kişilik kadroda yer almış ancak hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmemişti. İdmanlarını sürdüren Kanarya'da Van Persie de sakat.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:55
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
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