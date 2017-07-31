 ''Walter’i Türkler alabilir'' – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''Walter’i Türkler alabilir''

    ''Walter’i Türkler alabilir''

    Boca Juniors Sportif Direktörü Guillermo Barros Schelotto, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu ileri sürülen iki isim hakkında açıklama yaptı...

    Sao Paulo'lu Ricardo Centurion için, "Boca'nın bir limiti var ve bunu aşamaz. Onu isteyen zengin kulüplerle yarışmamız imkansız" diyen Schelotto, Sevilla'lı Walter Montoya içinse, "Henüz bilmiyoruz. Walter'i Türklere satabilirler. Görüşmeleri var" sözlerini kullandı.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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