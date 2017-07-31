Trafikte olanlar oldu! Aziz Yıldırım...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, aracını trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı. Motosiklet sürücüsüne ağır hakaretlerde bulunan Yıldırım'ın ve korumalarının tartışma anları kask kamerasına yansıdı.
'Hayatımı riske atıyorsun' deyince sert bir tepki gördüm
Tüm bu yaşanalar sonrası motosiklet sürücüsü Engin Ergan, yaşadıklarını anlattı. Ergan, "İşe giderken bir aracın sinyal vermeden yola girdi. 'Neden sinyal vermiyorsun, benim hayatımı riske atıyorsun' dedim. Açıklama bekledim kendisinden sert bir tepki gördüm. Korumaları tarafından tehdit edildim. Yol hakkının kendilerinde olduğunu onlar gittikten sonra devam edebileceğimi söylediler. Hem hayatımı riske attılar em de beni tehdit ettiler. Benim korkuyla dolaşmama neden oldular" dedi. Trafikteki araç sürücülerine de seslenen Ergan, "Motorcu arkadaşlara dikkat etsinler. Sinyal çok önemli. Şoförlerinin hangi yola gideceğini bilemem. Sinyal vermeleri gerekiyor. Ben de ona göre tedbirimi alayım. Bizim hayatımızı kimsenin riske atmaya hakkı yok" dedi. Motosiklet sürücüsü Ergan, hukuki yollara başvuracağını da belirtti.
Yaşananlar kask kamerasına yansıdı
Öte yandan tüm bu yaşananlar Ergan'ın kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yıldırım sinyal vermeden yola giriyor. Motosiklet sürücüsü sinyal vermediği için tepki gösteriyor. Bunun üzerine Aziz Yıldırım, aracının camını açarak küfür ediyor. Ardından Yıldırım, aracını motosikletlinin üzerine kırarak aracını durduruyor. Aracının kapısını çana Yıldırım, bağırmaya devam ediyor. Bu sırada arkadaki bir otomobilden inen Yıldırım'ın korumaları, şahsa bağırmaya başlıyor. Ardından Yıldırım aracıyla ayrılıyor.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:42
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 3
Yorum
külahçı bi gidin yaw.. iyice sallamaya başladınız...
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Trafikte olanlar oldu! Aziz Yıldırım...
Toplam 71
Yorum
Hüsam Ne o ? Atlamışsınız yine mal bulmuş mağribi gibi! Trafikte adam vuruluyor haber olmuyor bu ülkede. Maksat Başkanı küçük düşürmek. Komiksiniz
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 3
Yorum
Ozzy takım yeterince yaşlı 30 yaş üzeri almayın artık
Trafikte olanlar oldu! Aziz Yıldırım... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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