Teodorczyk’un kafası karıştı
Kanarya’nın gündemindeki Polonyalı golcü, ilk maçında dökülünce eleştirilere hedef oldu, "Teklifler kafasını karıştırdı" yorumları yapıldı.
HOCASI SAHİP ÇIKTI
Birçok talibi olan 26 yaşındaki golcü için, "Gelen teklifler herhalde kafasını karıştırdı" yorumları yapıldı. Hocası Rene Weiler ise kendisini sahiplendi. İddialara sert çıkan Weiler, "Maçta kötü seçimler yaptı ama Lukasz hala bizim birinci golcümüz" ifadelerini kullandı.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
Teodorczyk’un kafası karıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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