 Teodorczyk’un kafası karıştı – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Teodorczyk’un kafası karıştı

    Teodorczyk’un kafası karıştı

    Kanarya’nın gündemindeki Polonyalı golcü, ilk maçında dökülünce eleştirilere hedef oldu, "Teklifler kafasını karıştırdı" yorumları yapıldı.

    F.Bahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın "Yeni Lewandowski" olarak görüp transferi için yönetime adını verdiği , sezona kötü başlamıştı. Polonyalı forvet, Anderlecht'in Antwerp ile deplasmanda oynadığı ilk maçında golleri peş peşe kaçırınca eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

    HOCASI SAHİP ÇIKTI
    Birçok talibi olan 26 yaşındaki golcü için, "Gelen teklifler herhalde kafasını karıştırdı" yorumları yapıldı. Hocası Rene Weiler ise kendisini sahiplendi. İddialara sert çıkan Weiler, "Maçta kötü seçimler yaptı ama Lukasz hala bizim birinci golcümüz" ifadelerini kullandı.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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